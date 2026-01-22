Guillermo Fesser hace un balance del primer año de Trump en la Casa Blanca: "Está completamente desatado"

El corresponsal considera que el presidente estadounidense defiende que ha bajado los precios o que el crimen ha desaparecido, algo que los ciudadanos del país no ven en su día a día.

Donald Trump ha cumplido un año en la Casa Blanca. Un año que ha estado marcado por los aranceles, sus intereses imperialistas o la captura de Nicolás Maduro. Guillermo Fesser conecta con El Intermedio para compartir su opinión sobre estos doce meses de mandato.

Fesser expone que durante la rueda de prensa que celebró para defender el primer año de este nuevo mandato, "estaba completamente desatado, con una chulería que no le habíamos visto nunca". Trump exponía que gracias a su labor "todo estaba más barato que nunca, que el crimen ha desaparecido o que el mundo entero tiene un respeto que nunca habían tenido a EEUU".

"Da la impresión de que este señor está completamente 'out of touch', como dicen aquí", afirma Fesser. El corresponsal afirma que lo que todo lo que defendía Trump no es lo que viven los ciudadanos estadounidenses día a día. "Estamos viendo que se está criminalizando completamente a los inmigrantes o que la economía es un desastre", expone.

Además, Trump tampoco respeta "en absoluto". "No ha respetado en absoluto al Congreso de los Diputados, ha hecho todo lo que le ha da la gana a través de órdenes ejecutivas", señala el periodista. Ejemplo de ello es la invasión de Venezuela, que justificó como una lucha antidroga o el chavismo, algo que, como señala el periodista, parece encantarle ahora.

Trump, en este año, también "ha rebajado los impuestos a sus amigos billonarios a cambio de quitarles el seguro médico a 14 millones de personas". EL presidente estadounidense también ha amenazado la independencia de los jueces, las universidades o la prensa.

En la rueda de prensa, además, llegó a bromear sobre la posibilidad de no celebrar las elecciones de medio mandato en noviembre de 2026. "Para ponerte otra vez el pelo de punta", afirma Fesser, "y mientras, la fiscal general del Estado, Pam Bondi, lleva 32 días incumpliendo el mandato del Congreso de los Diputados de entregar los papeles de Epstein".

