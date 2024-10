Quedan solo tres semanas para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos que van a enfrentar a la candidata demócrata, Kamala Harris, y al republicano Donald Trump. A pesar de que la candidata demócrata había conseguido despegar en las encuestas tras su nombramiento, los sondeos están muy ajustados. Guillermo Fesser apunta a que "sigue habiendo partido" a pesar de que la cosa está muy igualada.

A pesar de ello, el corresponsal expone que "el efecto Kamala se ha desinflado y que algunas encuestas que la daban ganadora hoy le dan a Trump los siete estados donde están los indecisos". Más allá de las estadísticas, Fesser indica que las campañas están muy preocupadas, especialmente la demócrata, debido a que Harris necesita el voto de hombres jóvenes, que no tiene. La candidata ha visitado Fox News que, en palabras de Guillermo, "es como la casa de tu enemigo".

Kamala se tuvo que enfrentar a una entrevista con Brett Baier, "que más que preguntas le hizo acusaciones". Este jugo el papel de "hombre duro que quería demostrar que Kamala no puede manejarse en un mundo de hombres fuertes". El periodista planteó la entrevista como un debate pero, a pesar de ello, "Kamala Harris no mordió el anzuelo, demostró ser una mujer competente, segura y que se maneja con firmeza cuando tiene que tener autoridad". "El presentador la cortaba constantemente para que lo espectadores no escucharan cosas que nunca se han dicho en Fox News y lo fue consiguiendo", argumenta Fesser, "ella tenía que decir, insistentes veces, que no la dejaba terminar".

Kamala consiguió exponer cosas difíciles como, por ejemplo, la acusación a los demócratas de que están animando a los adolescentes a que cambien de género o que Trump es un peligro para la democracia "con datos probados". "No sé si Kamala Harris ganaría votos, los de Fox están muy centrados en lo suyo, pero seguro que se ganó el respeto de gente que solo la conocía por las referencias que dan de ella los enemigos", concluye el corresponsal.