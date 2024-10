Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio cómo el paso del huracán Milton por Florida puede afectar a las elecciones de Estados Unidos. "¿Cómo puede afectar esta catástrofe al desarrollo de la campaña electoral?", pregunta El Gran Wyoming, que recuerda que estamos a menos de un mes de las elecciones.

"De dos formas muy directas", destaca Fesser, que explica que "va a afectar a infraestructuras de tres Estados decisivos para las elecciones": "Uno es Florida, que donde por ahora gana por los pelos Kamala Harris, pero necesita votos de zonas desfavorecidos que van a ser afectadas por el huracán". Por otro lado están Carolina del Norte y Georgia, donde "gana Trump por los pelos y también necesita votos en zonas devastadas".

"Históricamente sabemos que el porcentaje de gente que vota tras una tragedia tan grande suele bajar, porque la gente está más pendiente de su supervivencia que de ir a las urnas", explica Guillermo Fesser, que destaca que, por otro lado, "la percepción de cómo se ha portado el Gobierno contigo en las catástrofes es decisiva". Por último, Fesser advierte de que "si gana Trump, porque está anunciado en la Agencia 2025, piensa desmantelar la Agencia Nacional de Metereología porque, cómo él no cree en el calentamiento global, pues en lugar de pelearse es mejor quitar la agencia que predice el tiempo y así, ojos que no ven, corazón que no siente".