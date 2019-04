Rüdiger, niño trans: "Cuando me ponían ropa de niña sentía ansiedad y me la intentaba arrancar"

DESTACA QUE SE SINTIÓ LIBERADO AL CONTAR QUE ERA UN NIÑO

Durante la parada del autobús del respeto de El Intermedio en Zaragoza, Gonzo ha hablado con Rüdiger, un niño que desde los seis años dijo abiertamente que era transexual, y con su madre, Nuria. "Mi tía, una amiga de mi madre y mi tío me rechazaron, me sentó mal y me sentí triste, pero me da igual", recuerda Rüdiger.