Thais Villas visitó el Congreso de los Diputados para conocer las rutinas de belleza de sus señorías. Ante su pregunta, Félix Bolaños, le dijo: "¿Crees que me puedo cuidar mucho? No dedico demasiado tiempo, a la vista está". "Me meto en la ducha, me afeito, me peino... aunque hay gente que lo pone un duda", le explicó el ministro de la Presidencia, "hay gente que pide la dimisión de mi peluquero". Por su parte, Rafael Hernando indicó que tampoco sigue ninguna rutina. "Llevo un grano en la nariz que me ha salido por infeliz...", se lamentó ante la reportera, "aquí estamos, parezco un joven adolescente".

La reportera también quiso saber cuáles son las partes que les gustan más de su cuerpo y las que menos. Aitor Esteban confesó a Thais que le gustaría poder ponerse camisas italianas ceñidas. "Me gustaría una cinturita un poco más estrecha, eso no vendría mal", le contó. Por su parte, Elma Saiz le contó que no le gustaban sus juanetes, mientras que a Aina Vidal explicó que no le apasionaban sus orejas.

En cuanto a sus partes preferidas, Gabriel Rufián le contó a Thais que le gustaba su nariz. "Tengo familiares con la nariz muy grande y yo", explicó. El portavoz del PNV, por su parte, no tenía "ni puñetera idea" sobre qué parte de su cuerpo es su favorita. "No sé si me lo han dicho, pero si me lo han dicho no es para decirlo en este programa ni en ningún otro", respondió a Thais entre risas.

En cuanto a sus rutinas de belleza, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confesó a Villas uno de sus malos hábitos: no desmaquillarse. "Mi madre me lo dice y mi almohada siempre está con restos", contó. Villas no pudo evitar quedarse alucinada con la rutina el portavoz de ERC. Rufián explicó que desde siempre usa cremas hidratantes y que, actualmente, también ha añadido a su rutina crema antiarrugas, crema antiojeras y que, de vez en cuando, usa "color". "Lo sabía que no me iba a fallar", le respondió Thais emocionada.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.