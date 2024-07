Thais Villas salió a la calle para llevar a cabo uno de sus clásicos debates con los ciudadanos. Pero, en esta ocasión, se vio sorprendida por uno de los participantes que le contó que varios de ellos eran magos. "Hacedme un truquito de magia, por favor", les pidió la reportera.

El mago utilizó unas cartas para sorprender a Thais. Las misma contaban con un dibujo por un lado pero eran completamente blancas por el otro. "Déjame tu mano izquierda", le pidió a la reportera. Haciendo un movimiento se dio el primer truco ya que en el lado blanco aparecieron dibujos de telas de araña.

Después, puso de nuevo las cartas en la mano de Thais avisándole de que "faltaba por aparecer la araña". La reportera hizo un movimiento de manos sobre las cartas y, tal y como había avisado el mago, apareció una araña sobre su mano. Thais no pudo evitar pegar un grito ante el susto de ver el insecto sobre ella. "¿Cómo me lo has puesto?", afirmó.