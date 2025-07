Isma Juárez se enfrenta por primera vez a la escalada: "Qué vergüenza, espero que mis padres no estén viéndome"

El reportero visitaba un rocódromo para aprender a escalar. Para ello, contaba con la campeona de España Iziar Martínez. No te pierdas cómo fue sido su experiencia en el vídeo principal.

Isma Juárez visitaba un rocódromo para aprender los secretos de uno de los deportes más de moda: la escalada. Primero, charlaba con Omar, un joven que estaba entrenando en una de las paredes. "Eres el prototipo de escalador", decía el reportero al joven.

Juárez pedía al chico que le mostrara lo "más loco" que era capaz de hacer. Omar hacía el pino en una de las paredes, algo que dejaba alucinado a Isma. El reportero también charlaba con Iziar Martínez, campeona de España de Escalada.

A sus 19 años, ha logrado conquistar esa competición hasta en cuatro ocasiones. La joven iba a ser la encargada de enseñar a Isma a escalar. El primer paso de Juárez era ponerse la equipación. Iziar le daba, primero, los pies de gato. El reportero descubría que ese calzado también le podía servir para bailar claqué.

Isma, entonces, se enfrentaba a su primera pared con poca fortuna. "Esta pared no me respeta", se quejaba. "Qué vergüenza, espero que mis padres no estén viéndome", añadía. "¿Te empujo un poco?", le preguntaba Iziar.

Después, se animaba con una vía. En este tipo de paredes, es necesario utilizar arnés. Juárez conseguía llegar hasta la zona más alta pero, le daba miedo bajar. "¿Seguro que me va a aguantar esto?", preguntaba. A pesar del susto inicial, Juárez terminaba bajando sin problemas.