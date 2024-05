En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas lleva a la calle uno de los temas que más controversia han generado desde siempre: el tabaco. Sobre las nuevas normas sobre espacios libres de humo o la comercialización del tabaco, un hombre asegura que "nos están arrinconando como si fuéramos con lepra".

Este hombre define las normas que propone Sanidad como "horribles" y apunta en el vídeo sobre estas líneas que "yo tengo mis derechos y si no que quiten el tabaco de una vez, a ver si son capaces". Cuando una chica le plantea el caso de los parques en los que juegan los niños, este señor sostiene que "toda la vida hemos fumado y ahora es una fiebre". Por ello, afirma rotundo que "no voy a dejar que me prohíban de fumar, una cosa que lo hago a placer".

"¿Por qué en la playa no voy a poder fumar?", se pregunta el hombre, que asegura que suele preguntar a quien se coloca al lado de él si le molesta. También cuenta que, pocos minutos antes del debate, una señora le afeó que fumara: "Señora, que no soy un leproso", comenta.

Sobre los estudios que dicen que el humo del tabaco es perjudicial, el hombre defiende que "si vamos a comprobar científicamente muchas cosas, no saldríamos de casa". Sobre su salud, indica que "estoy perfecto" y que, en su caso "he dejado de fumar, he vuelto y me quedo hasta que el médico me diga que no puedo". "Como no va a ir, no le van a encontrar nada hasta que se muera", le responde Thais.