El filósofo Leo Espulga revela a Thais Villas el verdadero perfil de Wyoming: "Es un cínico, pero de los antiguos"

En una época en la que las redes sociales parecen dominadas por contenido viral y superficial, Leo Espluga ha conseguido romper con todos esquemas al convertir las redes sociales en escenarios para divulgar filosofía. Este joven filósofo ha logrado conectar con las nuevas generaciones al abordar temas profundos que invitan a la reflexión y promueven el espíritu crítico.

"Está bien que no me entiendan del todo por qué yo tampoco entiendo del todo lo que leo hasta que lo entiendo", explicaba Espluga en su conversación con Thais Villas. Su enfoque no busca ofrecer verdades absolutas, sino disparar ideas que lleven al espectador a pensar por sí mismo. "No quiero generar una cosa masticada ni minusvalorar intelectualmente a la persona que ve eso", argumentaba.

Thais Villas no perdió la oportunidad de retar a Espluga con un peculiar juego: asociar figuras públicas con escuelas filosóficas.

El primer nombre sobre la mesa fue Taylor Swift. "Con perdón de las 'swifties', es estoica. Es 'mainstream' a más no poder y vaciada de contenido", comentó Espluga. Ante la sorpresa de Villas, quien replicó que no la consideraba una artista vacía, Espluga añadió: "Esto es propaganda yankee directamente; es una excelente empresaria".

Cuando llegó el turno de Isabel Díaz Ayuso, Espluga la relacionó con la filosofía de Ayn Rand: "Es un rollo este como neoliberalismo desbocado". Finalmente, para El Gran Wyoming, Espluga eligió el cinismo de la escuela de Diógenes, es "un cínico, pero de los antiguos".

