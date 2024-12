El filósofo Leo Espluga afirma que Taylor Swift está "vaciada de contenido": "Es una excelente empresaria, que la fundan a impuestos"

"Con perdón de las 'swifties', es estoica. Es 'mainstream' a más no poder y vaciada de contenido", afirma el filósofo Leo Espluga al analizar a Taylor Swift, a la que pide "que deje de coger el jet".

"Cuando uno piensa en TikTok se imagina más vídeo virales que un chaval comentado la obra de Hegel", reflexionó Thais Villas antes de entrevistar a Leo Espluga, un filósofo e influencer que demuestra que la filosofía puede estar presente en cualquier espacio, incluso en las redes sociales. Preguntado por cómo nació la idea de hablar de filosofía en redes, afirmó que fue casi "como una obviedad". "Hablo con mis amigos y mi familia y llega un punto en el que me apetece compartir esto porque estaría divertido", explicó el filósofo.

Pero, ¿la gente entiende lo que explica? "A veces te veo en vídeos y hablas muy deprisa", confesó la reportera a Leo Espluga, que contestó en el vídeo principal de esta noticia: "Está bien que la gente no me entienda del todo porque yo tampoco entiendo del todo lo que leo hasta que lo entiendo". "Lo que quiero es disparar una reflexión", explicó Espluga, que afirmó que, sobre todo, lo que no quería "es minusvalorar intelectualmente a la persona que lo está viendo": "Confío en que todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo, pero se tiene que poner a ello".

Por otro lado, Thais Villas pidió que asociara figuras públicas con escuelas filosóficas. Por ejemplo, Taylor Swift. "Con perdón de las 'swifties', es estoica. Es 'mainstream' a más no poder y vaciada de contenido", afirmó Espluga a Thais Villas, que le replicó afirmando que no consideraba a la cantante una artista vacía. "Esto es propaganda yankee directamente; es una excelente empresaria y como tal, que la fundan a impuestos y deje de coger el jet", señaló el filósofo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.