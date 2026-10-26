Trump llama a Noruega "país de mierda" por no otorgarle el Nobel de la Paz: "Francamente, apestan"

El contexto Trump defiende haber "resuelto ocho guerras" y tener "dos más en camino", citando mediaciones entre Azerbaiyán y Armenia, o entre India y Pakistán, conflictos que asegura haber frenado salvando "al menos 30 millones de vidas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Noruega, país anfitrión del Premio Nobel de la Paz, calificándolo de "país de mierda" tras no recibir el galardón, que fue otorgado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay. Durante un mitin en Míchigan, Trump expresó su descontento con Noruega y justificó su preferencia por inmigrantes daneses. Argumentó que había "resuelto ocho guerras" y criticó que Barack Obama recibiera el Nobel en 2009. Además, destacó el apoyo de la opositora venezolana María Corina Machado. Al anunciarse el premio a Pillay, Trump enumeró sus supuestos logros internacionales, criticando al comité del Nobel por su decisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente contra Noruega, país que acoge la entrega del Premio Nobel de la Paz, calificándolo de "país de mierda" tras mostrar su profundo enfado por no haber sido galardonado con este reconocimiento. En su lugar, el comité noruego premió a la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

Durante un mitin previo a las elecciones de medio mandato --que se celebrarán el próximo 3 de noviembre-- en Port Huron, en Míchigan, Trump ha justificado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos (frente a su preferencia por ciudadanos de Dinamarca) basándose exclusivamente en la decisión del Comité Noruego del Nobel. "No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega (...) Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", ha espetado el mandatario ante sus seguidores.

El enfado de Trump radica en su afirmación de haber "resuelto ocho guerras" y tener "dos más en camino", citando mediaciones entre Azerbaiyán y Armenia, o entre India y Pakistán, conflictos que asegura haber frenado salvando "al menos 30 millones de vidas".

Asimismo, Trump volvió a reprochar que su predecesor, Barack Obama, recibiera el galardón a las pocas semanas de llegar a la Casa Blanca en 2009 sin saber "por qué lo consiguió". Como contraparte, presumió del gesto de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien, según relató el mandatario estadounidense, le entregó su propia medalla tras asegurar que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

El día que se anunció que el galardón a Pillay, el político amplió en sus redes sociales esta lista de presuntos logros internacionales, atribuyéndose la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el freno al programa nuclear de Irán.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", criticó Trump en referencia a Pillay. A su juicio, el prestigioso galardón "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".

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