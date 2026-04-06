Fesser, sobre los ataques a Irán: "Esta es una guerra de Paco Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, solo de Trump"

"La realidad es tan fea que el miedo de los republicanos a perder las elecciones aumenta el miedo del resto del país a que Trump quiera clausurarlas", afirma Guillermo Fesser sobre la guerra de Irán.

Hace unos programas de El Intermedio, Guillermo Fesser analizó desde Estados Unidos cómo estaban viviendo los estadounidenses el coste de la guerra de Irán. "Nadie quiere creérselo", aseguró el corresponsal, que explicó que, además del "coste económico, asustaba el coste de vidas sin permiso del Congreso": "Esta es una guerra de Paco Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, solo de Donald Trump".

Además, Fesser explicó en su conexión con el plató de El Intermedio que "con botas sobre el terreno el conflicto aumenta y para EEUU es una ruina": "Los republicanos están temblando con las elecciones de noviembre, no apuntan nada bien". "La realidad es que ha subido terriblemente el precio del gasoil y de los fertilizantes, y esto lo están pagando los granjeros que votaron a Trump", explicó el corresponsal, que destacó que, por su parte, "el Gobierno está intentando poner parches".

Uno de estos parches, por ejemplo, es que "el Departamento de Medio Ambiente va a volver a permitir vender Etanol 15, que está prohibido por su alto nivel de contaminación, pero tendrán carburante más barato a cambio de que resurjan problemas respiratorios y algún que otro infarto". Además de "subir el precio del maíz, con el que se hace el Etanol": "Con lo cual subirán los precios piensos y dela carne, por lo que es un parche porque lo que ganas por un lado lo pagas por otro".

Además, el periodista afirmó que "el único que se está enriqueciendo de todo esto es Donald Trump" y recordó que el Congreso de EEUU "está investigando a Trump por revelación de secretos" del país: "La realidad es tan fea que el miedo de los republicanos a perder las elecciones aumenta el miedo del resto del país a que Trump quiera clausurarlas". "De momento, flota la amenaza de mandar a los matones del ICE a los colegios electorales", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.