En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección en el que abre debate entre los ciudadanos sobre temas de actualidad. En esta ocasión, la reportera preguntó sobre el problema de la vivienda en España, originando una discusión entre un hombre extranjero y una mujer que vivía de alquiler.

El hombre aseguró que "la mentalidad" de España con el tema de la vivienda "es el problema". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?", preguntó a los presentes en el vídeo principal de esta noticia, donde insistió en que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad".

Por su parte, la mujer desmontó el argumento del extranjero contando que ella siempre había vivido de alquiler y asegurando que, de esta forma, tampoco se puede vivir: "El problema que tengo es que ahora estoy pagando 1.100 euros, pero cuando me jubile cobraré bastante menos, ¿cómo lo pago?".

