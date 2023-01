Andrea Ropero ha acudido la Facultad de Ciencias de la Información, donde se han producido momentos de máxima tensión entre los manifestantes contra el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre en la Universidad Complutense y la Policía con la llegada y la marcha de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha sido recibida entre insultos y gritos contra su gestión por la mayoría de universitarios, a los que se les ha impedido entrar en la facultad.

La reportera no ha podido hablar cone l actual rector de la Universidad, principal promotor de este polémico reconocimiento a Ayuso. Sin embargo, Andrea Ropero ha entrevistado a José Carrillo, rector de la Complutense entre 2011 y 2015. Afirma que este nombramiento es "una sinrazón" ya que "no hay motivo" para ello: "La señora Ayuso más que ilustre será famosa, ilustre no tanto".

Además, Carrillo recuerda que la Universidad tiene que ser autónoma e independiente de los poderes políticos, económicos y religioso: "En este caso no hay independencia, estamos premiando a quien nos paga, quien se supone que está por encima de nosotros". Además, Carrillo afirma que premiar a una presidenta que ha apostado por la educación privada es dar un mensaje de que "el poder manda". "En mi época de rector la Comunidad de Madrid me llamaba para darme órdenes", recuerda el exrector, que critica cómo "se ha dejado entrar a ciertos alumnos que venían con un QR": "Dentro del acto había más un clan de la presidenta".