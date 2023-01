Andrea Ropero se ha trasladado hasta la Facultad de Ciencias de la Información, donde ha sido testigo de momentos tensos en el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre en la Universidad Complutense. La Policía impidió a los universitarios acceder a la Facultad. Mientras muchos de ellos se manifestaron en la entrada con gritos contra Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid era nombrada alumna ilustre entre aplausos de un grupo de estudiantes, entre ellos, jóvenes de las Nuevas Generaciones del PP.

"Ayuso no se ha hecho nada por la universidad pública, se ha encargado de desmantelar la educación", critica duramente Blanca, una de las universitarias, mientras que la profesora Eva Aladro cuenta la indignante situación que se ha vivido: "Los alumnos estaban arrinconados mientras otros jovencitos de no sé qué partido entraban". "La señora Ayuso no reúne las condiciones para ser ilustre", insiste la profesora de la Complutense. Puedes ver el reportaje en el vídeo de arriba.