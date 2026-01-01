Ahora

La estrategia de ahorro de un vecino de barrio obrero: "En vez de tomar la cerveza en un bar, la tomo en un chino"

Cuando cada euro cuenta, las diferencias se hacen evidentes. Thais Villas salió a la calle en una temporada pasada de El Intermedio para preguntar a vecinos de un barrio rico y uno obrero cómo y dónde habían pasado sus vacaciones.

La fórmula de un vecino de un barrio obrero para ahorrar: "En vez de tomar la cerveza en un bar, la tomo en un chino"

A punto de finalizar el verano, Thais Villas visitó un barrio rico y otro obrero para comparar cómo habían disfrutado sus vecinos de las vacaciones. Las diferencias fueron evidentes: mientras algunos residentes del barrio rico relataron viajes a destinos como Marbella, Japón, Mallorca o el Puerto de Santa María, varios vecinos del barrio obrero contaron planes mucho más modestos, como pasar unos días en casa de familiares o en destinos económicos.

Además del contraste en los viajes, también se reflejaron distintas actitudes frente al gasto y el ahorro. En el barrio rico, algunos entrevistados defendieron disfrutar sin preocuparse demasiado por el dinero, mientras que en el barrio obrero varios vecinos explicaron que habían tenido que ahorrar al máximo o apoyarse en la ayuda familiar, incluso recurriendo a pequeños trucos cotidianos para reducir gastos.

