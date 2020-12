Pablo Ibarburu es el ‘Enviado Especialito’ de El Intermedio. Aunque si hay algo realmente especial en su trabajo, son los titulares que sonsaca a las personas que pasan por su micrófono. “Lo que hizo Franco fue salvar a España” o “esto es una puñetera dictadura” son algunas de las ‘perlas’ que los entrevistados han expuesto ante el reportero.

Lejos de mantenerse al margen, una de las virtudes de Ibarburu es la de dejar sin palabras al que propina este tipo de comentarios. Recopilamos sus mejores intervenciones en 2020, así como algunos de los momentos más bizarros de su sección:

Ironía en Núñez de Balboa

La calle Núñez de Balboa fue durante el pasado mes de octubre el epicentro de las protestas en Madrid contra las medidas del Gobierno central ante el coronavirus. Ibarburu se desplazó a esta localización a hablar con algunos de los manifestantes, y destaca la presencia de uno por encima de todos: un joven que critica no poder hacer una moción de censura a Pedro Sánchez por no haber mayoría: “Y no se puede cambiar eso”, denunciaba, a lo que el reportero respondía: “Es una putada la democracia”, como puedes ver en el siguiente vídeo:

El cómico pique con un simpatizante de Vox

De nuevo en octubre, una multitud de personas se manifestaba en las calles. Esta vez era en las afueras del Congreso, donde diversos votantes de Vox se reunían para apoyar la moción de censura contra el Gobierno. En su reportaje, Ibarburu da con un simpatizante del partido de extrema derecha que critica diversos aspectos económicos del país: “¿Y por qué te gusta España?” pregunta el reportero, hasta entrar en un bucle con su entrevistado por saber quién ama más a su patria. En el vídeo inferior puedes ver este y otros momentos:

Qué odiamos los españoles de la Navidad, sin tapujos

Hay quien, en el fondo de su ser, desea que se cancele la Navidad. Y uno de los mejores momentos protagonizados por Pablo Ibarburu surge a la hora de entrevistar a estos individuos. Así, en la sección 'Sociedad anónima', Ibarburu dio con quienes reconocen odiar "los puñeteros regalos", quienes critican el exceso de alcohol de su antiguo jefe e incluso a quienes no les cae demasiado bien su familia: “Me recuerdan que soy calvo y hablan del franquismo", expresa uno de ellos entre risas, como se muestra en el vídeo:

"Los masones, detrás del Gobierno del golpe de estado de Sánchez"

En julio de este año, los entrevistados del ‘Enviado Especialito’ volvieron a protagonizar un momento singular. En otra manifestación convocada por Vox, una mujer aseguraba ante las cámaras de El Intermedio que mucha prensa, “incluida la suya, está haciendo lo que dice Soros y todos los masones", mientras que otro hombre apuntaba que Franco “salvó a España”. Todas las entrevistas, incluso un arduo debate sobre laSexta entre los votantes de Vox, en el vídeo que acompaña estas líneas:

Entrevistas sobre la Lotería

Ibarburu protagoniza uno de sus mejores momentos frente a las puertas de Doña Manolita, la administración de lotería más emblemática de Madrid. El reportero se desplaza hasta allí para preguntarle a los viandantes por sus décimos, aunque también por otros asuntos, como son las reuniones de Navidad, restringidas a un máximo de seis personas: “Estás fuerísima de la comida de Navidad”, exclama una de las entrevistadas en referencia a la novia de su hermano. En el siguiente vídeo puedes ver estas curiosas reacciones:

El 8M y los votantes de Vox: "El feminismo es un supremacismo"

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Vox celebró un Congreso en el Palacio de Vistalegre, Madrid. Y hasta allí se fue Ibarburu, con la intención de saber la opinión que tienen los votantes del partido dirigido por Santiago Abascal acerca del feminismo. “Aquí se celebra la defensa de la mujer, del hombre, de los niños y de los ancianos. De todos por igual”, indica una mujer; “¿por qué tiene que haber un día de la mujer? también del hombre”, añade otra. Asimismo, un joven llega a afirmar que el feminismo es un “supremacismo” que lucha por que las mujeres “tengan lo que quieran por el hecho de ser mujeres y no por trabajar”, como se muestra en el vídeo inferior:

El intento de paz entre los franquistas

El pasado mes de noviembre, el Movimiento Católico Español y la Falange tuvieron un encontronazo importante: el 20N, estos grupos celebran el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, pero uno se adelantó al otro, “como los guiris para coger sitio en la playa”, bromea Ibarburu. El reportero de El Intermedio decidió llamar a ambas organizaciones para que hicieran las paces: “Franquistas, falangistas, ¿por qué os peleáis? ¿No os dais cuenta de que sois todos reaccionarios?”, exclama ante el plató. No obstante, este intento de reconciliación, como muestra el video, fue visiblemente fallido:

Cuando la Policía interrumpió el reportaje de Ibarburu

El pasado 6 de diciembre, Pablo Ibarburu quiso saber por qué se reunían los votantes de Vox. Bajo el marco del día de la Constitución, la formación de extrema derecha organizó una protesta, según sus propios simpatizantes, para defender el texto constitucional. En el siguiente vídeo puedes ver las diferentes entrevistas que realizó el reportero a los asistentes, hasta el momento en el que la tensión alcanzó su punto máximo: la Policía interviene mientras los manifestantes dan manotazos a la cámara del programa, a la par que gritan "fuera" y "libertad":

¿De dónde viene el conocimiento de los jóvenes?

En la sección ‘Pienso, luego Pablo’ el reportero se sienta a hablar con varios jóvenes españoles para preguntarles sobre sus aspiraciones y experiencia. Estos dejan algunos momentos memorables: “Prefiero ser una tonta feliz”, confiesa una de las entrevistadas, y sigue: “¿Si no estás feliz con tu vida, para qué quieres tanta sabiduría?”. Ante esto, Ibarburu tira de su clásica ironía: “Claro, porque tendrías los conocimientos para ganar el concurso de Boom, pero no tendrías los tres amigos con los que ir a concursar”, añade. Puedes ver esta y otras reflexiones en el vídeo inferior:

Confesiones anónimas y virginidad

Como señala el propio Ibarburu, las mascarillas tienen cosas buenas y malas. Pero, sin duda, una de las más positivas es el anonimato que estas pueden brindar: un hecho que el reportero aprovecha para, en clave cómica, extraer las confesiones más profundas de sus entrevistados. Una joven, por ejemplo, cuenta su primera vez: “Fue en el único hotel de mi pueblo. Algo bastante incómodo, porque creo que la mitad del pueblo se enteró”, expresa. Otra joven incluso le declara su amor a un amigo suyo de hace tiempo: “Siempre he tenido estos sentimientos por él, pero nunca he llegado a decírselo”. Todo esto y más, en el vídeo que acompaña estas líneas: