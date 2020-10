Pablo Ibarburu regresa a El Intermedio como el 'Enviado Especialito'. Esta vez, el colaborador visita Núñez de Balboa, el epicentro de las protestas en Madrid contra las medidas del Gobierno central en la crisis del coronavirus.

Durante su visita, Ibarburu habla en la calle con un joven que critica no poder hacer una moción de censura a Pedro Sánchez por no haber mayoría. "Protesto cada cuatro años en las urnas, pero preferiría que fuese cada dos porque hay partidos que no lo hacen bien y no se puede hacer moción de censura".

Otra vecina afirma a los micrófonos de El Intermedio: "Esto es una puñetera dictadura, o sea", mientras que otra destaca que "Franco trajo la democracia a España porque fue el que puso al rey".