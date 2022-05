Los expertos en tendencias dicen que muy pronto van a llegar las reseñas personales. Thais Villas se adelanta y pone en marcha 'Thais Advisor', una nueva sección en El Intermedio donde los españoles se ponen nota a si mismos en categorías como personalidad, tareas del hogar y capacidades como amante.

Entre los entrevistados está Álex, un chico que se define "como Lola, no canta y no baila, pero no se lo pierdan", destaca sus dotes para cocinar y "beber cerveza" y señala como su mayor defecto ser "un poco bocachancla, a veces". También asegura que es detallista y que es un buen amante: "No me han aplaudido, no me han dado estrellas y tampoco han llorado, ni de la emoción ni del disgusto".

Por todo esto, Álex se ha dado a si mismo 4 estrellas sobre 5, pero ¿qué pensará su "proyecto de pareja" con el que lleva dos meses? ¿Le subirá o le bajará la puntuación? La respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.

¿Somos los españoles buenos amantes?

Thais Villas sale a la calle en El Intermedio para saber cómo se puntúan los españoles a sí mismos como amantes. ¿Se darán cinco estrellas como un hotel de lujo o una como un restaurante con cucarachas? Así responden en este vídeo.