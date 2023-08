Joana Marcús se dio a conocer en la plataforma online de lectura y escritura Wattpad. La escritora confesaba a Thais Villas en El Intermedio que de pequeña no le gustaba y comprendieron el motivo cuando le diagnosticaron dislexia, así que su terapeuta le recomendó 30 minutos de lectura diaria. "Ahí fue cuando me aficioné", afirmaba.

La joven reconocía ser muy crítica consigo misma: "Soy mi peor enemigo en eso, soy odiosamente perfeccionista, nivel de creo que nunca voy a escribir un libro que piense que está bien". Además, contaba que, en sus inicios, le daba vergüenza escribir porque la gente del instituto se reía de ella: "A los 15 años empezó a hacerse viral uno de mis libros y los de mi instituto lo vieron y se burlaban bastante".

Marcús comentaba que sus padres no se enteraron de que escribía hasta que ya iba a publicar su primer libro. "Nunca pensaron que llegaríamos a este nivel, no lo pensaba ni yo", reconocía, y apuntaba a la amplia oferta de entretenimiento y a su inmediatez como posible causa de la reducción del número de lectores: "Como no te acostumbres a leer desde pequeño es muy difícil meterte después".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.