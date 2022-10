El hijo de Carmen Arnedo pidió una hipoteca. Por aquél entonces, cuenta ella, "estaba trabajando y podía pagarla, pero me hicieron ser avalista". Cuando él se quedó en paro y no pudo hacerse cargo de la hipoteca, explica Carmen, "subastaron los dos pisos: el de mi hijo y el mío, que yo había pagado".

Carmen ha recordado junto a Andrea Ropero cómo vivió su desahucio en 2019, una experiencia que, asegura, "ha sido muy cruel": "Es una cosa muy sangrante que te quiten tu vivienda por avalar a tu hijo", afirma esta mujer que detalla a Andrea cómo fueron sus dos intentos de desahucio. "En el primero mi casa se llenó de gente para apoyarme y había poca policía y se pudo parar", relata Carmen que, sin embargo, detalla cómo fue el segundo en el que perdió su casa definitivamente. "La mujer que me entregó el papel que decía que me tenía que ir de mi casa me dijo muy prepotente 'esta vez te ha salido bien, pero la próxima vez van a venir todos los policías que hagan falta'".

Finalmente, decidió entregar las llaves al subastero 2 días antes "para que a mis compañeros no les hicieran nada", recuerda emocionada en el vídeo sobre estas líneas donde explica que el subastero "se lo quedó por 58.000 euros" cuando en el momento de hacer la hipoteca "valía 178.000" y en el que también pide al Gobierno del PSOE que "haga una ley de vivienda ya".

"Debajo de los números hay sangre y personas reales"

Juan Diego Botto se estrena como director con 'En los márgenes', una película sobre los desahucios: "Debajo de la acción o inacción sobre las leyes de la vivienda pública hay gente real que sufre por no tener acceso a una vivienda digna".