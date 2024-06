Tras la ausencia durante varias semanas de su mono Botas, Dora la Conservadora vuelve a viajar por España en compañía de su amigo. A pesar de la alegría de ella, Botas no parece muy feliz de volver a acompañarla en sus aventuras.

"Hola, pequeñines conservadores. Hello little kids que hate a los tucumanos catalufos", afirma Dora. Pero aclara: "Lo de tucumano catalufo no va por ti, Mono Botas, tu eres tucumano piojoso catalufo". "Cuanto te echaba de menos, Dora, que pocas ganas tengo de que llegue el verano y te tengas que ir de campamentos...", responde Botas irónico.

"Ay, que tonterías, Botas, nosotros siempre estaremos juntos, como España y Cataluña, por mucho que les jorobe a algunos", responde la aventurera. La primera parada de la pareja es Murcia, donde PP y Vox han aprobado en la Asamblea Regional una proposición de ley para defender diversas tradiciones prohibidas como la caza de la tórtola.

Además, también quieren crear actividades extraescolares para fomentar la caza entre los más pequeños. "Piolín, I will eat you con patatas", afirma Dora. La aventurera comparte unas declaraciones de un diputado de Vox en las que afirma que "no se puede debatir cuando se basa en una ideología que quiere que los animales estén por encima de los hombres". "Pero, Dora, ¿quién está poniendo a los animales por encima de los humanos?", pregunta Dani. "Tú calla, o al próximo viaje me traigo a mister perdigón y miss escopeta", amenaza Dora.