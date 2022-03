Justo después de terminar su monólogo, que giraba entorno al hecho de que los humanos seamos los únicos primates que no tenemos pelo, y cómo eso es una de las causas de que en el mundo haya guerras, dictaduras, miseria y frío, el presentador de El Intermedio se ha reunido con Sandra Sabatés en la mesa.

"Qué curioso es esto de que seamos los únicos primates que no tenemos pelo", ha comentado Wyoming, ante lo que Sabatés no ha podido evitar bromear: "Bueno, tu no te has visto la espalda, ¿no?" En el vídeo sobre estas líneas se puede ver este divertido momento y la críptica respuesta del presentador de El Intermedio.

