Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso para presentar el nuevo concurso que ha diseñado la presidenta de la Comunidad de Madrid: 'Pasalatrama'. El concursante es Dani Mateo, que juega por un bote acumulado de "400 millones en oro que nos traerá Delcy Rodríguez en unas maletas", adelanta 'Díaz Ayuso'. Mateo debe enfrentarse al rosco rojo de 'Pasalatrama', "nuestra prueba estrella y lo que se va a comer Sánchez en las próximas elecciones", afirma 'Ayuso'.

La primera palabra que debe adivinar Dani empieza por a. "Señor barbudo y chanchullero donde los haya, muy cercano a la presidencia". A pesar de que el concursante duda, ya que "Miguel Ángel Rodríguez solo contiene la a", finalmente responde Ábalos y consigue sumar un punto.

"Con la b, ser despreciable que ha hecho cosas terribles pero, la peor, es dormir con Sánchez", es la siguiente pregunta. Dani duda y primero contesta Bárbara Rey pero, finalmente, responde "Bolaños". "Pero... ¿cómo que Bolaños? ¡Era Begoña! A ver si se te mete entre ceja y ceja como al juez Peinado", responde 'Díaz Ayuso'.

La siguiente pregunta de 'Ayuso' dice lo siguiente: "Contiene la ERE, caso que demostró que el PSOE es un partido de ladrones del primero al último". Mateo duda y pide comprar una consontante. "Esto es 'Pasalatrama', aquí no se compra nada a menos que sean mascarillas o votos de Junts a cambio de vender España", responde, enfadada, 'Ayuso'. Mateo decir 'pasarlatrama'.

La última letra a la que se enfrenta el concursante es la p. "Partido condenado por corrupción, venga Daniel, más sencillo no puede ser", desvela 'Díaz Ayuso'. "P...p...¡PP!", responde Dani. "No, no y no... la respuesta es el PSOE", responde, 'Ayuso', enfadada, y echa al concursante.