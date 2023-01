La ciudad de Algeciras sigue conmocionada tras el asesinato del sacristán por un ciudadano marroquí, que también hirió a un sacerdote y a otras 3 personas más; y los partidos políticos han transmitido sus condolencias y preocupación por el suceso, ya que hacía más de 5 años que en España no se hablaba de un posible atentado terrorista relacionado con el islam.

Sin embargo, la reflexión de Alberto Núñez Feijóo sobre este ataque no ha gustado: "Hay latente un problema, que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros, los cristianos y católicos, desde hace muchos siglos no matamos en nombre de la religión, aunque hay otros pueblos que sí lo hacen".

Unas declaraciones que la propia Cuca Gamarra contradecía en su comparecencia: "No vamos a estigmatizar a un colectivo por lo que haga uno de sus integrantes. Ese no es el camino". "Me suena la cara de esta mujer", reacciona El Gran Wyoming desde el plató de El Intermedio, donde la identifica de forma irónica con "una progre radical comunista", que no le extrañaría que "perteneciera a la CUP y viva en un narcopiso okupa del Raval".

Pero no ha sido la única, Juanma Moreno Bonilla también ha contradicho las palabras de Feijóo. Finalmente, el líder de los populares ha querido matizarlas esta misma tarde ante la prensa, aunque el resultado no ha sido el esperado: "Dice una cosa, la matiza y luego vuelve a decir lo mismo", critica el presentador del programa en el vídeo principal de la noticia, donde puedes escuchar las intervenciones de Feijóo.