La debilidad parlamentaria se traduce en la imposibilidad del Gobierno para sacar adelante medidas que cuentan con respaldo social, pero no con el del Congreso de los Diputados. En este caso, se trata de la regulación del alquiler temporal.

Por eso, en El Intermedio contactan con 'Chema', interpretado por Dani Mateo, un joven madrileño que no para de mudarse debido a los contratos de alquiler temporal.

La conexión con 'Chema' lo pilla en medio de una mudanza, ya que su contrato tan solo duraba dos semanas. La única ventaja que encuentra en estos contratos es: "Si se alarga mucho la fiesta de inauguración, siempre la puedes juntar con la fiesta de despedida".

'Chema' corta la conexión alegando que se tiene que ir ya porque "va a pasar de inquilino a okupa" a este ritmo.

Este tipo de contratos se diferencia de los tradicionales en que solo dura un año y puede ser modificado en cualquier momento, lo que provoca que los dueños se aprovechen para subir los precios.

"La buena noticia es que ya he encontrado algo, pero la mala es que mi contrato dura dos minutos y treinta segundos. Para que no me olviden mis vecinos, voy a poner mi nombre en el ascensor. ¿Qué pasa? Tengo derecho, ¡si mi casero me ha hecho pagar la última derrama!", apunta 'Chema'.

Resulta que con estos tipos de contratos, los dueños pueden obligar a los inquilinos a pagar el IBI y la comunidad. Descubre cómo termina la historia de 'Chema' en el vídeo de 'El Intermedio'