Dani Mateo bromea sobre la implicación de Ayuso en la campaña aragonesa, que hasta dice que la Virgen del Pilar recibirá pronto un manto y una medalla de Madrid: "Estaba la Virgen diciendo: 'ser madre de Dios está bien, pero querría tener algo de Ayuso'".

Dani Mateo señala que Ayuso ya se siente una maña más: "Ha propuesto que la Virgen del Pilar tenga un manto y una medalla de la Comunidad de Madrid"

Dani Mateo ironiza sobre la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la campaña aragonesa: "Ya se siente una maña más", asegura, "ya la llaman 'Isabelica'", ríe. "Siente tanto esta región que ha propuesto que la Virgen tenga un manto y una medalla de la Comunidad de Madrid, porque es una ausencia evidente que hay que enmendar", explica el colaborador.

"Claro que sí, estaba la Virgen diciendo: 'Hombre, ser madre de Dios está bien, pero yo querría tener algo de Ayuso'. Qué mayor honor para la Virgen que compartir galardón con gente como Javier Milei y Julio Iglesias....aunque no sé si irá a recogerlo, porque delante de esos dos no se aparecería ni aunque fueran vestidos de pastorcillos", concluye entre risas.

