En El Intermedio
Dani Mateo señala que Ayuso ya se siente una maña más: "Ha propuesto que la Virgen del Pilar tenga un manto y una medalla de la Comunidad de Madrid"
Dani Mateo bromea sobre la implicación de Ayuso en la campaña aragonesa, que hasta dice que la Virgen del Pilar recibirá pronto un manto y una medalla de Madrid: "Estaba la Virgen diciendo: 'ser madre de Dios está bien, pero querría tener algo de Ayuso'".
Dani Mateo ironiza sobre la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la campaña aragonesa: "Ya se siente una maña más", asegura, "ya la llaman 'Isabelica'", ríe. "Siente tanto esta región que ha propuesto que la Virgen tenga un manto y una medalla de la Comunidad de Madrid, porque es una ausencia evidente que hay que enmendar", explica el colaborador.
"Claro que sí, estaba la Virgen diciendo: 'Hombre, ser madre de Dios está bien, pero yo querría tener algo de Ayuso'. Qué mayor honor para la Virgen que compartir galardón con gente como Javier Milei y Julio Iglesias....aunque no sé si irá a recogerlo, porque delante de esos dos no se aparecería ni aunque fueran vestidos de pastorcillos", concluye entre risas.
