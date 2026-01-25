La estrategia electoral del PP en Aragón pasa por Ayuso: Azcón utiliza a la madrileña como 'vitamina' en la campaña

Los detalles Dos actos de campaña, dos veces que el candidato 'popular' ha salido acompañado por una Ayuso a la que también se inspira para adoptar el lado más duro del PP.

En el segundo día de campaña en Aragón, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la figura central, utilizada por Jorge Azcón, candidato del PP, para atraer votos. Ayuso ha participado en un acto en Zaragoza, destacando su habilidad para relacionar Madrid y Aragón. Azcón ha elogiado el modelo madrileño como un "modelo de éxito". Mientras tanto, Pedro Sánchez ha respaldado a Pilar Alegría en Huesca, asegurando su victoria sobre Azcón. Sánchez advirtió sobre el riesgo de la ultraderecha, representada por Azcón, Abascal y Alvise. El PP busca captar votos de la ultraderecha, con Ayuso presente durante todo el fin de semana.

Segundo día de campaña en Aragón, segundo día con Isabel Díaz Ayuso de protagonista. Parece una evidencia que Jorge Azcón está utilizando a la presidenta madrileña como un reclamo por ganar votos.

La estrategia electoral del PP en Aragón ahora pasa por ella y hasta se atreve a liderar el discurso relacionando Madrid y Aragón como puede, tal y como ha demostrado en el acto de campaña en el que ha participado en Zaragoza: "Y como me gusta la fruta, vamos a hablar un momento del campo".

Y el candidato 'popular' no esconde que busca inspirarse en el modelo de la madrileña: "La Comunidad de Madrid es un modelo de éxito. Es una comunidad que funciona".

Azcón está adoptando el lado más duro del PP, ese en el que lleva mucho tiempo instaurada una Ayuso que también tenía palabras para la candidata socialista: "Pilar Alegría es un jarrón chino que están llevando por distintos estantes al servicio del régimen".

Pedro Sánchez ha acompañado también este domingo a Pilar Alegría en Huesca y para él Azcón ha tenido una broma un tanto fuera de lugar: "Sánchez tiene hoy un acto en Huesca. ¿Vosotros qué creéis¿ ¿Habrá ido en AVE?"

Mientras tanto, el presidente del Gobierno está convencido de la victoria: "No es la primera vez que Alegría gana a Azcón. Tampoco va a ser la ultima. Por eso Pilar te atacan e insultan. Te temen. El 8 de febrero, Aragón va a votar socialista. El 9 de febrero, gobernarás Aragón".

Aun así, piden a sus votantes que no se conformen con las predicciones y a los indecisos que no voten al PP para evitar la ultraderecha: "La ultraderecha en estas elecciones tiene tres papeletas: la de Azcón, la de Abascal y la de Alvise".

Mientras, parece que el PP se centra ahora en captar precisamente esos votos, los de la ultraderecha. Porque la visita de Ayuso no ha sido puntual. Ha estado en Aragón durante todo el fin de semana con su lema ya de "me gusta la fruta".

Asegura que su 'me gusta la fruta' atraviesa incluso fronteras. Veremos si sus mensajes calan de la misma manera de cara a las elecciones aragonesas.

