El vídeo de Javier Milei enseñando la 'hucha' durante un concierto: "Ahí podría caber todo el dinero que ha recortado"

Javier Milei lo daba todo en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Argentina. No solo en escenario, sino detrás de él, donde dejaba una imagen muy comentada en las redes, y en este vídeo de Zapeando.

Hay pocas cosas en el mundo que gusten más a Javier Milei que un micrófono y un escenario. Así lo demostró en el Festival de Doma y Folclore de la ciudad de Jesús María, en Argentina, donde se arrancó a cantar una vez más.

"Aquí sí que haría falta la motosierra de Milei, pero para cortar los cables de los altavoces", comenta en el vídeo sobre estas líneas Iñaki Urrutia al ver desafinar al presidente argentino.

Sin embargo, lo más comentado de este evento no fue la 'performance' de Milei, sino que el mandatario enseñara la hucha, lo que desató todo tipo de burlas, comentarios y críticas y comentarios en redes sociales.

"En esa hucha podría caber todo el dinero que Milei ha recortado", reacciona Maya Pixelskaya, mientras Dani Mateo considera que el concierto podría ser benéfico "y la recaudación la metían por ahí".

