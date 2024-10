Dani Mateo vuelve con su sección 'Aprendiendo de los mejores' en la que pone en valor las 'enseñanzas' de los influencers. En esta ocasión, el colaborador habla sobre Mario Hervás, que se autodefine en su perfil como "artista, monje sexy y coach de la sexualidad".

"Que tu dirás la de chorradas que hay que llegar a hacer para mojar el churro... pues no", explica Dani, "estáis equivocados, a pesar de su aspecto un poco tronista no vive en Gandía sino en Bali y lleva una vida de asceta que ha hecho voto de castidad".

El empresario, desde su perfil, da consejos a los hombres sobre los beneficios de no eyacular. "No te toques si quieres ser más productivo", afirma en uno de sus vídeos, "no te digo que no te toques pero, hombre, no lo sueltes". "Conservar tu energía vital puede aumentar tu productividad y tu enfoque a diario", explica, "envíale este vídeo a ese amigo que no para de tocarse la flauta".

"Pues ya voy tarde", responde Dani ante los consejos de Mario. "Mario recomienda no tocarse la flauta y tiene sentido, solo hace falta ver a los monos, ¿cómo están todo el día? Y no tienen la ESO", afirma el colaborador, "normal que la empresa de Mario Hervás se llame SuperSapiens y no Homo Erectus".

El empresario da otra razón de peso para no hacerlo. Este expone que eyacular "te debilita". "Cada vez que lo haces pierdes tu poder, tu energía vital se escapa y te quedas más débil y más vulnerable", indica Hervás. "Vosotros pensando que lo que os debilitaba era la frustración de no encontrar a nadie con quien montar un dúo y resulta que lo que os está debilitando son los solos de trompeta", concluye Dani.