Dani Mateo sustituye a El Gran Wyoming como presentador de El Intermedio tras un pequeño problema de salud de Wyoming y sus compañeras no podían pasar la anécdota por alto para 'vacilarle' un poco. "¿Qué tal, Wyoming?, pero bueno te has cortado el pelo, o es la barba, estás diferente", bromea Sandra Sabatés al ver a Dani Mateo en el sitio de El Gran Wyoming.

Pero no es la única, Cristina Gallego también 'mete caña' al nuevo presentador, al que pide más ritmo: "Hoy que no ha venido el viejo hay que aprovechar para modernizarse, necesitamos velocidad esto es televisión, no el p*** coche de Fernando Alonso". Además, Cristina Gallego le da un consejo en directo: "Hay que seguir con ritmo, la televisión es como Ciudadanos, hay que aprovechar cada minuto porque puede ser el último". Algo en lo que coincide Dani Mateo, que afirma que no quiere ser "el Albert Rivera de la televisión": "Este programa ya huele a leche". Puedes ver los cómicos momentos en el vídeo de arriba