Dani Mateo pide a Totana rebelarse contra PP y Vox y llenarla de banderas LGTBI: "Que a su lado Chueca parezca un taller de los 80"

Ante la decisión del Ayuntamiento de Totana, de PP y Vox, de suspender todos los actos institucionales con motivo del Orgullo LGTBIQ+, las asociaciones piden a sus vecinos llenar sus balcones de banderas arcoíris.

Este junio se celebra el Orgullo Gay en muchos puntos de España. No así en Totana, Murcia, donde el PP gobierna en minoría y necesita a Vox, que le ha exigido eliminar los actos institucionales del Orgullo en la localidad, entre ellos poner la bandera gay en el Ayuntamiento.

"PP y Vox no solo apuestan por la prioridad nacional, ahora también por la prioridad heteruza", comenta Dani Mateo, mientras que Wyoming ironiza con que "esto con Franco no pasaba".

Ante esta situación, el presentador de El Intermedio hace un llamamiento a la "totanera más ilustre", Bárbara Rey, a la que pide que "alce la voz": "Igual te hace de vedette del desfile, que te hace una paella para todo el pueblo".

De momento, el colectivo LGTBIQ+ ha hecho un llamamiento para que la gente de Totana cuelgue en sus ventanas y balcones la bandera arcoíris. Desde El Intermedio, Dani se suma al llamamiento y pide convertir Totana "en una Sitges. Sin playa, sí, pero llena de tangas. Que a su lado, el barrio de Chueca parezca un taller mecánico de los años 80".

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