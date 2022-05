En 'El Chiringuito de Trincones' "no analizamos goles, solo palos", afirma El presentador de El Intermedio y moderador de un encendido debate entre Cristina Gallego y Dani Mateo que, entre otros casos de corrupción y espionaje como el de los comisionistas Medina y Luceño, han analizado las grabaciones clandestinas que Luis Rubiales habría hecho a ministros y altos cargos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta información ha dejado sin palabras a Wyoming, aunque "no porque me dé miedo hablar, sino por si me está grabando Rubiales". Por su parte, Cristina Gallego ha defendido al presidente de la Federación Española de Fútbol: "Está claro que van a por él", una postura totalmente opuesta a la de Dani Mateo, que ha respondido llamando "falso" a Rubiales y acusándole de "intrusismo laboral" porque "para estos temas se llama a Villarejo".