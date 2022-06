Ya ha comenzado la campaña para las elecciones andaluzas, de manera que El Intermedio ha querido hacer un análisis diferente de cómo llegan los diferentes partidos a los comicios. Por ello, Dani Mateo ha sacado a reducir su 'talento musical' y ha dedicado a cada uno de los candidatos su propio 'temazo' con aroma del sur.

"Yo me crie en Granollers, no tengo nada que ver con Andalucía", señala el colaborador, al que Wyoming ha bautizado como 'El Niño de la Mojama'. Quizá por eso ha tenido algún que otro 'contratiempo' a la hora de entonar letras como "Bonilla quiere un Gobierno sin Vox" o "no quiere a Olona presente" en un divertido momento que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Dani Mateo, sobre Olona: "Es como el flamenquín"

"Parece que los cuchillos los maneja mejor en el Congreso", destaca Dani Mateo en este vídeo de El Intermedio al ver el momento de Macarena Olona con el youtuber Carlos Alba cocinando.