Dani Mateo, sobre la foto de María Corina Machado con Rajoy: "La Nobel de la Paz y el futuro de Literatura por sus artículos en el Marca"

Dani Mateo reacciona en este vídeo a la foto de María Corina Machado con Rajoy en pleno juicio a la 'kitchen': "No tenía un error de cálculo así desde que se compró un traje presidencial cuando se enteró de que Trump había secuestrado a Maduro".

Después de que ayer Luis Bárcenas señalara directamente a Mariano Rajoy como uno de los conocedores de la 'trama kitchen', el PP se desmarca y asegura que el partido de ahora no tiene que ver con el de entonces.

"¿Qué ha hecho este hombre? Su único delito ha sido amar a España", ironiza Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que el expresidente "sigue teniendo sus fans".

Aunque dentro del partido son "cada vez menos", fuera de él todavía hay personalidades como María Corina Machado, que mientras Bárcenas "rajaba lo más grande" de Rajoy, publicaba una foto junto a él: "La Premio Nobel de la Paz y el futuro Premio Nobel de Literatura por sus artículos en el Marca", comenta el colaborador de El Intermedio.

Para Dani, esta foto de Machado ha sido un "error de cálculo". De hecho, asegura que la opositora venezolana "no tenía uno así desde que se compró un traje presidencial cuando se enteró de que Trump había secuestrado a Maduro".

En su visita a España, Machado se ha reunido con la plana mayor del PP, de Vox, y ha disfrutado, según Dani, "de la música y el racismo de Carlos Baute". También ha "adoptado" a Federico Jiménez Losantos, con el que protagonizaba una tierna imagen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.