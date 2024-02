El Intermedio de hoy arranca con la novedad de que Dani Mateo sustituye a El Gran Wyoming al frente del programa: "Tranquilos, esto no es Zapeando", comenta el presentador 'sustituto', que asegura que "hoy no está el encargado porque tenía que ausentarse por un asunto personal".

"Afortunadamente, mi compromiso con los telespectadores es tal, que no tengo asuntos personales", comenta Dani en el vídeo sobre estas líneas, a lo que añade que "es más, no tengo vida personal". "Estoy casado con mi público y, como tengo tanto por el día como por la noche, me han excomulgado por polígamo", afirma antes de arrancar con el monólogo inicial.