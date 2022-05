El Congreso de los Diputados ha sacado adelante el proyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como ley del 'solo sí es sí', a pesar de los votos en contra del Partido Popular y Vox. "Es una pena que no haya habido consenso para aprobarla", apuntaba Dani Mateo, que también señalaba que "afortunadamente, la democracia no es una relación sexual: no hace falta que todas las partes expresen su acuerdo".

Junto a Sandra Sabatés, el presentador 'interino' de El Intermedio ha repasado los principales pilares de esta legislación, como el consentimiento expreso, la eliminación de la distinción entre abusos y agresiones o el apoyo integral a las víctimas. "Todo son ventajas, ampliamos los derechos y reducimos las palabras", afirma un Dani Mateo entusiasmado tanto con el contenido de la ley, como con que haya simplificado su nombre oficial por el de 'solo sí es sí'.

Sandra Sabatés contesta a Ayuso y Vox

Sandra Sabatés recuerda tajante en este vídeo que la ley del 'solo sí es sí' "nace para proteger a las mujeres no para atacar a los hombres": "¿Qué tipo de hombre se puede sentir amenazado por una ley que protege a las mujeres de sufrir agresiones sexuales?".