Sandra Sabatés se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para responder de manera rotunda a las críticas de Vox al la ley del 'solo sí es sí' y las palabras de Isabel Díaz Ayuso hablando de un "feminismo machista y malcriado". "Resulta agotador volver a tener que desmentir el argumento de las denuncias falsas", afirma rotunda la periodista, que afirma que lo seguirá haciendo mientras "siga habiendo mensajes que siembras las sospechas sobre las víctimas de la violencia sexual".

recuerda que "esta nueva ley no sería necesaria si las mujeres de este país no supiéramos lo que es sentir miedo al volver a casa, al cruzarnos por un grupo de hombres o al sentirnos acosadas en un bar o en un transporte público". "Lo mínimo sería no frivolizar con un asunto que condiciona la vida de la mitad de la sociedad", resalta Sandra Sabatés, que manda un rotundo tajante a Ayuso: "Es muy peligroso que en el discurso público se tache de irresponsables y malcriadas a las mujeres que han sido víctimas de agresiones cuando el foco debería estar puesto en los agresores". Y es que Sandra Sabatés recuerda tajante que "esta ley nace para proteger a las mujeres no para atacar a los hombres": "¿Qué tipo de hombre se puede sentir amenazado por una ley que protege a las mujeres de sufrir agresiones sexuales?". "Solas o acompañadas, borrachas o sobrias, todas las mujeres queremos volver a casa", insiste en el vídeo principal de esta noticia.