Después de dejar en ridículo a Vox durante la última entrevista en El Mundo, ahora Tamames lo ha vuelto a hacer en una entrevista en laSexta, donde llegó a afirmar que es exagerado que el partido que representa diga que Pedro Sánchez es el peor presidente de la historia. Además, pronunció las "palabras que más urticaria dan a Abascal", comenta Dani Mateo, y que son: "Le tengo cierta estima a Sánchez".

Pero no será hasta este jueves cuando podamos comprobar en el Congreso la química que existe entre el partido de ultra derecha y Tamames, ya que harán una comparecencia conjunta. "Teniendo en cuenta que se empeña en llevarles la contraria, no me extrañaría que Abascal fuera al Congreso y Tamames al Senado", espeta el colaborador provocando las risas en plató.

Es entonces cuando se moja: "No me escondo. Estoy a tope con Tamames", espeta. Tanto que se ha tomado la libertad de diseñarle su cartel de candidato para darle todo el apoyo y le ha creado un eslogan que "sirve para todo": "Dale, Ramón", que bien puede usarse para decir: "Dale Ramón la patada a Sánchez o Dale Ramón tregua a Abascal, que lleva un mes sin pegar ojo por tu culpa". Puedes ver el irónico monólogo de Dani Mateo sobre estas líneas.