Dani Mateo 'descubre' el gran secreto de Feijóo: "Es socialista de corazón"

Carlos Mazón no podrá contar con Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy en su primer desayuno informativo en Madrid. El líder popular no asistirá debido a que tiene una entrevista ya concertada y el expresidente, por su parte, ha alegado cuestiones de agenda. Dani Mateo, por su parte, conoce la 'razón' por la cuál Feijóo no podrá ir a apoyar a Mazón: "Está demasiado ocupado apoyando a Pedro Sánchez".

"El presidente del PP ha participado en un acto de la patronal de fabricantes de vehículos y, al hacer una valoración del Gobierno de Sánchez ha estado así de amable", explica Dani. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Feijóo ha afirmado que "el objetivo de este Gobierno no es contentar a sus socios" sino que la economía "crezca de forma sana, que el empleo se consolide y que los salarios no pierdan poder adquisitivo".

"¿Se ha hecho la picha un lío?", pregunta el Gran Wyoming. "No, ha revelado que él, en realidad, es socialista de corazón", comenta Dani, "no se puede ser más sanchista". "Feijóo es la fusión de Félix Bolaños con María Jesús Montero y con la cuenta de Twitter de Óscar Puente", concluye Mateo, "al menos ya entendemos eso de que 'no es presidente porque no quiere' es que él lo que quiere es que sea Pedro Sánchez".