Una de las noticias del día es el anuncio que ha hecho Nicolás Maduro de adelantar la Navidad a octubre en Venezuela. "Después de toda la crisis generada por su polémica reelección, ha decidido compensar a sus compatriotas de esta forma", explica Dani Mateo.

"Se lo que estáis pensando... quién se ha creído que es Nicolás Maduro para adelantar la Navidad, ¿San Nicolás Maduro? O peor... ¡Mariah Carey!", afirma Dani. "Me parece que el líder venezolano no es consciente de dónde se está metiendo, avanzando las navidades al uno de octubre Maduro ya no solo va a tener como enemigos al imperio yankee, a sus opositores y al capitalismo... ahora, además, va a entrar en guerra contra el alcalde de Vigo Abel Caballero", argumenta Mateo.

"Maduro pretende que en Venezuela huela a Navidad pero, más bien, huele a cortina de humo", reflexiona el colaborador, "porque esta pintoresca decisión, que supone que va a adelantar el reparto de comida, ha sido anunciada horas después de que la fiscalía ordenara la detención del candidato opositor Edmundo González Urrutia". "Ya lo veis, la mejor receta de Maduro para acabar con las revueltas en Venezuela no es apostar por la transparencia sino aquello de 'pan de circo'. Bueno, en su caso, 'mazapán y circo'", concluye.