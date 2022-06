Crece la preocupación por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero la verdadera "noticia del día en Génova" no ha sido esta, sino que "han encontrado una fórmula secreta" para que el Partido Popular triunfe, asegura Dani Mateo. Y el afortunado que ha dado con ella ha sido Elías Bendodo, coordinador general del PP, que ha visto en Ayuso y Juanma Moreno una combinación perfecta de líderes que pueden "poner voz tanto a un partido político como a una banda de Rock".

De hecho, durante sus últimas declaraciones, ha comparado la esencia del partido de Feijóo con la de Bruce Springsteen. "Claro que sí, Bruce Springsteen representa la esencia del Partido Popular", ironiza Dani Mateo desde el plató de El Intermedio, para después añadir: "No ponemos en duda de que alguien en el PP pueda sonar distinto, pero lo que no tengo yo tan claro es que sean mucho de escuchar al Boss. Últimamente son más de escuchar a Vox", sentencia.

Dani Mateo contra Ayuso por quejarse del precio de la vivienda

"Tras ese titular, no sé qué me da más miedo, si la burbuja de la vivienda en Madrid o en la que vive su presidenta", asegura Dani Mateo, después de que afirmara Ayuso que está harta de pagar alquiler porque no puede comprar una casa.