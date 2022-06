"Ya estáis ahí la dictadura progre siempre fijándose en los mismos colectivos vulnerables", ironiza Dani Mateo, que destaca en el plató de El Intermedio que "también hay otros colectivos pasándolo mal": "Por ejemplo, el colectivo de presidentes de comunidades autónomas". "No os hagáis los sorprendidos, sé que todos habéis leído el último titular de Isabel Díaz Ayuso", resalta Dani Mateo, que muestra las declaraciones de la presidenta madrileña en las que afirma que está harta de pagar el alquiler y se quiere comprar una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda.

"No me digáis que no os cae el lagrimón, es una pena que ella no tenga mano en la Comunidad de Madrid, que es la que tiene competencia en materia de vivienda para arreglar estos asuntos", afirma Dani Mateo. Sin embargo, rápidamente el presentador recuerda que Ayuso es la presidenta madrileña, "la misma presidenta que siempre se ha negado a cualquier regulación del precio del alquiler": "Después de ese titular, no sé qué me da mas miedo, si la burbuja de la vivienda en Madrid o en la que vive su presidenta". Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.

Sandra Sabatés desmonta a Ayuso

