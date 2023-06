Nada más comenzar El Intermedio, Sandra Sabatés corta a Wyoming para decir: "Antes de empezar toca felicitar a la estrella de este programa", que no es el presentador, sino Dani Mateo. Y, es que, este jueves 1 de junio cumple 44 años: "¡Muchas felicidades, Dani!".

"Gracias, de verdad. No me hacía falta este reconocimiento con un regalo caro de Wyoming me conformo", espeta provocando las risas en el plató, también las de la presentadora que contesta: "Tu regalo es trabajar aquí. Y antes de que me preguntes, no, no se puede devolver. Disfrútalo".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo cantan Sandra Sabatés, El Gran Wyoming y el público de El Intermedio el 'Cumpleaños feliz' y 'Happy Birthday' a Dani Mateo.