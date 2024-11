Dani Mateo, tras el comentario fuera de tono de López Miras: "Estaba pensando en sexo, pero es que todos los políticos lo hacen"

"¡Vamos chicos!", exclamó un eufórico Dani Mateo al abrir su intervención en El Intermedio. El tema de la noche: las "nuevas estrategias de comunicación" que parecen estar adoptando algunos políticos, consistentes en introducir palabras o bromas con connotaciones sexuales, ya sea de forma intencionada o como lapsus.

"Si no me creéis, mirad a Fernando López Miras", señaló Mateo. "Ayer, durante la gala de Estrellas Michelin en Murcia, se puso en plan culinario y le puso picante al asunto". En el vídeo mostrado, se observa al presidente de la Región de Murcia en un momento algo incómodo mientras la presentadora de la gala ajustaba su micrófono mal colocado. En tono jocoso, López Miras comentó: "No se tiene para arriba".

Dani Mateo no dejó pasar la oportunidad de añadir su propio análisis. "Y dice que es su carta de presentación", comentó incrédulo. "Hombre, pues yo le diría al señor López Miras que no es buena manera de presentarse ni en una gala ni en una cita", bromeó.

Pero Mateo no se quedó ahí. Intentando darle un giro al incidente, lanzó una teoría: "No se preocupe, quizá estaba pensando en sexo, pero es que todos los políticos lo hacen. ¿Saben el truco ese de imaginarse a la audiencia desnuda para quitarse los nervios? Pues claro, hay muchos políticos que lo ponen en práctica y pasa lo que pasa: que foll... fallan mucho", remató, entre risas.

Para cerrar su análisis, el colaborador recordó que este tipo de situaciones no son exclusivas de los políticos. También Wyoming, el presentador del programa, ha tenido sus propios lapsus a lo largo de los años. Algunos de ellos fueron repasados con humor en el vídeo del programa.