De Juan Lobato a Cristina Almeida: Dani Mateo 'homenajea' a "los héroes caídos del PSOE de Madrid"

"Ir a liderar el PSOE madrileño es como ir a la guerra; lo más seguro es que no vuelvas vivo", afirma Dani Mateo en este vídeo, donde 'inaugura' en El Intermedio un 'memorial' a los secretarios generales del PSOE de Madrid que "desaparecieron".

'In memoriam'

Tras la dimisión de Juan Lobato al frente del PSOE de Madrid, Dani Mateo asegura que si los dirigentes socialistas no se paraban con la prensa para hablar del asunto "es porque están desolados". Todos menos uno, Tomás Gómez, que hoy comparaba la salida de Lobato con la suya propia.

"Cuando a mí me echa Pedro Sánchez, él es uno de los que se suma pensando que nunca le podría ocurrir a él", aseguraba el ex secretario general. Todo esto lleva a Dani a considerar que "ir a liderar el PSOE madrileño es como ir a la guerra; lo más seguro es que no vuelvas vivo".

"Desde que ganó Leguina en los 80 no ha sobrevivido ninguno", comenta en el vídeo sobre estas líneas Dani, que para demostrarlo, repasa a todos los "héroes caídos por el PSOE de Madrid". Cristina Almeida, Rafael Simancas, el propio Gómez o Ángel Gabilondo aparecen en este 'in memoriam': "Lo dieron todo por su partido y desaparecieron".