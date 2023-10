Recientemente se ha celebrado una manifestaciónen Barcelona para protestar en contra la posible amnistía a los encausados del 'procés'. Dani Mateo repasa alguno de los cánticos y pancartas que se han podido ver en la concentración en la que no han faltado los clásicos "Puigdemont a prisión" o el gran hit "que te vote Txapote".

Como ironiza el humorista, "la amnistía nos ha pillado a todos por sorpresa" y por eso en la concentración se han tenido que conformar con cantar "no a la amnistía". Mateo destaca la falta de originalidad en esa rima y se dirige directamente a los manifestantes diciéndoles: "cúrratelo un poquito mas, persona conservadora". Además, les da algunas posibles rimas con amnistía como "la odia hasta tu tía, amnistía te tengo mucha manía o menos amnistía y mas peluquería". Wyoming también da su aportación con: "Amnistía, parece que hace buen día".

En cuanto a las pancartas, el humorista indica que "hubo algo más de nivel" como por ejemplo la pancarta de un hombre contra Puigdemont que rezaba: "No al charnego de La Carolina" haciendo referencia al origen jienense del ex president. A esa frase, el señor añadía "antes al paredón que al Partenón", algo que descoloca al presentador y al colaborador que no encuentran sentido a nombrar al famoso monumento griego.

Otra de las pancartas más llamativas fue la de una mujer que, "en un triple salto mortal", como afirma el humorista, acusa al rey de cómplice de un golpe de estado por proponer a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Como dice Mateo, irónico, "como si esto fuese una democracia, fíjate tú, y yo que pensaba que esta manifestación era para pedir que se respetase la Constitución no para pedir que se la saltase el rey".

El humorista también hace referencia la intervención del ex alcalde socialista de A Coruña, Paco Vázquez, que se despachó a gusto sobre el escenario diciendo, por ejemplo, que "a los catalanes os quieren robar Cataluña", "allá aquellos que sigan la senda constitucional, del felón y del traidor" o "se quiere hacer Venezuela de España". Como indica Mateo con humor, "Paco Vázquez controla a la perfección lo que sería el paquete básico de proclamas contra la izquierda, el que te dan en el PP y en Vox en cuanto te afilias, o en el PSOE cuanto llevas mas de cuarenta años afiliado".