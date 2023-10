El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha pronunciado, tras 77 días y muchas preguntas, la palabra: amnistía. Y la ha pronunciado dejando claro que la quería decir. Ha asegurado que se trata de "una forma de superar las consecuencias judiciales" por lo ocurrido en Cataluña durante los últimos años. Es importante lo que ha dicho sobre la amnistía, pero también dónde lo ha dicho. Ha sido en un acto oficial durante la clausura de la cumbre de Granada con los jefes de estado de la Unión Europea.

Además, hoy mismo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha dicho que la amnistía ya "es un hecho". Mientras que desde el Partido Nacional Vasco (PNV), su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado que el tema de la amnistía "no está cerrado ni mucho menos". Por si acaso, y a la espera de saber en qué queda, la derecha no quiere dejar pasar la ocasión para decir la suya. El próximo domingo 8 de octubre van a protestar por el centro de Barcelona contra esa hipotética amnistía. Manifestación convocada por Societat Civil Catalana y a la que va mucho político de derecha. ¿Quién va el domingo a la manifestación contra la amnistía?

El Partido Popular va prácticamente al completo. La primera que confirmó que iba fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo hace casi un mes, unos días antes de que el PP anunciase su "gran acto". Pero no solo va ella, se lleva consigo a todo su equipo de gobierno. Solo va a faltar uno de sus consejeros. Y a partir de ahí, ha sido una cascada de confirmaciones entre el resto de barones territoriales. Va a acudir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; y el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Pero sin duda, Ayuso ha sido la abanderada.

¿Va a ir Alberto Núñez Feijóo? Por supuesto, pero tardó más que Ayuso en confirmar que iba a ir a la manifestación contra la amnistía. Allí va a estar con todos sus barones. Y será interesante, porque se encontrará con Alejandro Fernández. Génova ya ha dejado claro que no es su hombre en el futuro y el líder del PP catalán lleva ya tiempo criticando cómo Feijóo está llevando la política del PP con los independentistas

Además, el Partido Popular no será el único partido presente. Vox también estará el domingo. Santiago Abascal y su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, acudirán a Barcelona. Y puede que se produzca la foto Feijóo-Abascal. Habrá una pancarta, pero en primera fila no irá ningún político. Por eso, puede que no se produzca la instantánea. Porque la manifestación está convocada por Societat Civil Catalana, así que los políticos irán filas más atrás. Y dependerá de Feijóo y Abascal que se produzca esa fotografía.

También va a estar Ciudadanos, que en el parlamento de Catalunya todavía tienen seis diputados, y Albert Boadella, el autoproclamado líder de la plataforma Tabarnia. Los que no van a ir son los partidos independentistas. El Govern dice que es una manifestación anti catalanista, pero hay que matizar que no es una manifestación en contra de Cataluña. Es en contra de la amnistía y el referéndum. Y a esta hora, quienes también se han desmarcado de la manifestación ha sido el PSOE y PSC. Sumar tampoco estará el domingo, que solo 48 horas después, va a presentar un dictamen de juristas afines a Sumar en el que se explica que la amnistía es compatible con la Constitución.