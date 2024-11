Dani Mateo analiza los consejos de 'Lolo de Juan' para ir de caza: "Va tan elegante que mata conejos de la impresión"

Dani Mateo continúa 'Aprendiendo de los mejores', de "los sabios del siglo XXI, es decir, los que tienen más followers". En este caso, el 'experto' es 'Lolo de Juan', "el mejor divulgador de montería de nuestro país" según en el colaborador de El Intermedio, que en el vídeo sobre estas líneas señala que "es un tipo que van tan elegante por el campo que mata conejos solo de la impresión".

En sus vídeos, el influencer ofrece consejos para tener la misma clase que él, como que para ir a una casa de campo hay que ir con zapatos y no con botas para no manchar. "Te lo dice alguien que no las lleva, pero que va a llegar con los zapatos igual de sucios porque está grabando el vídeo en mitad del campo", apunta Dani.

'Lolo de Juan' también se graba un vídeo al lado de una bandera de España, lo que a Dani Mateo le hace deducir que su nombre es tan español, que "es un diminutivo de la letra del himno". Por último, el experto explica por qué siempre lleva corbata a una montería, una etiqueta que, apunta Dani, "también es importante para la caza". De hecho, el colaborador señala que el influencer "mata conejos porque no respetan el dress code".