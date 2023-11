"Es tiempo de amor, concordia, regalos", señala Dani Mateo, que cuenta que hoy hemos recibido uno, aunque no lo ha traído Papá Noel sino "Mamá Zendal". "Es clavadita a Santa Claus, solo que él va con Rudolph y ella con Miguel Ángel Rodríguez, pero los dos tienen la nariz roja", bromea El Gran Wyoming.

El colaborador destaca que Isabel Díaz Ayuso "nos ha obsequiado con uno de sus mejores discursos hasta la fecha", el que ha pronunciado en la Puerta del Sol, y "por una vez, no ha montado un belén, lo han montado otros y ella iba a inaugurarlo con un hermosísimo parlamento", comenta.

"¡Qué mensaje tan bonito y edificante para unas navidades!", indica Mateo al escuchar las palabras de la presidenta madrileña, y añade: "¡Dios bendiga a Ayuso! Ella solo quiere lo mejor para sus hermanos y hermanas, sobre todo para su hermano".

"Cuanto más odio, más amor", dice Ayuso, ante lo que Dani Mateo asegura que "ella predica con el ejemplo, sus últimas declaraciones no eran de odio hacia Sánchez sino de amor hacia la fruta". "A Ayuso con el amor le pasa como con el dinero para la sanidad privada, tiene mucho que dar", declara el presentador, y expone que se queda con el mensaje de que Ayuso no deja a nadie atrás en estas fechas y afirma: "Una pena que su gestión de las residencias fuera en una pandemia y no en unas navidades".